Vídeo: mãe pede socorro enquanto é espancada pelo filho

Um homem, 50, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (4) após ter agredido a mãe de 87 anos no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. A prisão ocorreu após vizinhos gravarem a idosa pedindo socorro.

Após denúncias, a Polícia Militar se deslocou até o local e prendeu o homem em flagrante gritando com a idosa. Os moradores informaram à equipe que as agressões verbais são frequentes.

Segundo a delegada Andréa Nascimento da Delegacia Especializada de Crime Contra Idoso (DECCI), nesta quarta-feira a idosa não tinha marcas visíveis, mas foi confirmado que ela sofre violência verbal e ameaças por parte do filho.

Os dois foram encaminhados à DECCI para prestar depoimento. Ambos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo delito. O filho nega as agressões e afirma que sua mãe sofre de distúrbios mentais.

O Centro Integrado De Proteção E Defesa Da Pessoa Idosa (CIPDI) e a Rede de Proteção foram acionados e a idosa vai receber todo o apoio psicossocial.

Um inquérito foi instaurado e o homem será conduzido para a audiência de custódia onde ficará à disposição da Justiça.

Denúncias

As denúncias de agressões a idosos podem ser feitas por meio do disque 100 ou o 181. Em uma situação de flagrante, a população também pode acionar a Polícia Militar através do 190 ou linha direta. A identidade do informante será mantida em sigilo.

Veja vídeo: