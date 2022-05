Vídeo: Grávida de 7 meses é aplaudida após matar marido com facada no coração

A acusada de matar o companheiro com uma facada em Tancredo Neves, Salvador, na madrugada da última segunda-feira (16), foi liberada depois da audiência de custódia. Identificada somente como Josicleia, ela está grávida de cinco meses e alegou que esfaqueou Lucas Santos de Souza em legítima defesa, depois de ser atacada por ele.

Na saída da acusada, ela foi recebida com palmas e gritos de “guerreira”, conforme vídeo exibido em reportagem da TV Aratu. Segundo a defesa, Josicleia era vítima de constantes agressões de Lucas, que no dia do crime teria chegado em casa embriagado e começou uma briga com a mulher, que tinha várias marcas pelo corpo.

“Ela já tinha registrado queixa e estava sofrendo violência doméstica diuturnamente”, afirmou à TV Aratu o advogado da grávida. “Ela está cheia de hematomas, está com a barriga chutada e diversas escoriações no corpo. Relaxou a prisão porque não tem crime, é um fato típico, não é jurídico e não é culpável. Ela agiu em legítima defesa”, acrescentou, dizendo que ela apanhava “todo final de semana”.

Por No Amazonas é Assim