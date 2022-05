Vídeo flagra mulher chutando filhote de cachorro

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, que mostra uma mulher chutando um filhote de cachorro sem raça definida chocou muitos internautas. O registro da violência contra o animal foi feito na Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo, Região Metropolitana de Manaus.

O doguinho foi resgatado na manhã desta segunda-feira (09) e o caso foi denunciado às autoridades da cidade. De acordo com o protetor de animais, Amauri Gomes, o cachorro tem apenas 45 dias e desde que chegou à casa vinha sofrendo sucessivas agressões.

“Os moradores do local já estavam chateados com a série de agressões e decidiram gravar a mulher. Exatamente na hora em que ela passa no quintal da casa, a pessoa grava a mulher chutando o cachorro”, contou.

O caso chegou ao grupo de apoio aos animais coordenado por Amauri após denuncia durante este fim de semana. Nesta segunda-feira a equipe foi até Presidente Figueiredo e com apoio da Polícia Militar fez o resgate do filhote. A mulher filmada maltratando o bichinho fugiu do local assim que percebeu a chegada da polícia.

“Ele não foi encontrada, mas ainda assim registramos a ocorrência na delegacia interativa. Esse é mais um caso onde a denúncia foi muito importante para preservar a vida desse animal. As pessoas precisam entender que maltratar os animais é crime, e existe uma legislação que garante isso. Nós vamos continuar o nosso trabalho, indo checar cada denúncia que chega ao nosso WhatsApp. Somente com a denúncia nós vamos chegar a esses animais, fazendo com eles tenham uma segunda chance. Afinal toda vida importa“, ressaltou Amauri Gomes.

O crime de maus-tratos aos animais está previsto na Lei 9605/98 de Crimes Contra o Meio Ambiente.

Atenção ! Cenas fortes :