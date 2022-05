VÍDEO: colono pega peixe com mais de 1 metro e 58 quilos em pescaria no interior do Acre

O colono Alcione Pinheiro fisgou um peixão e tanto, durante uma pescaria, na tarde dessa sexta-feira (6), na propriedade onde mora, na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre. (Veja vídeo)

O peixe, que segundo ele, é conhecido como jundiá amarelo, pesou 58 quilos e mediu mais de um metro. Ele não fez a medida, mas fez a comparação pelo próprio tamanho. A pesca farta ocorreu no Rio Macauã, na Fazenda Lua Nova, onde ele mora com a família.

“Cheguei na linhada e ele estava debaixo do batelão, botei era 11h30 e voltei às 13h, quando cheguei, a linha estava para debaixo, puxava e não vinha. Disse: é uma arraia grande”, contou.

Depois disso, ele disse que enrolou a linha na mão, puxava e o peixe vinha e parava e quando boiou viu que se tratava do peixe.

No vídeo que gravou o momento da retirada do pescado, ele comemora o tamanho do peixe, que vai garantir o cardápio do final de semana.

“Gritei para a Margarida [esposa], ela veio e trouxe o arpão, ajeitei na ponta de uma vara e ele ia até o meio, afundava porque a linha era grande e eu afrouxava e ele ia e voltava. Sei que durou cerca de 15 a 20 minutos com esse peixe na linha até que consegui arpoar e puxamos ele. Deu 58 quilos”, contou.