Vídeo : Ciclone Yakecan chega torando o sul do Brasil e uma pessoa morre

A chega de um ciclone subtropical identificado como Yakecan tem causado medo e morte no Sul do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), o Yakecan deve provocar ainda mais fortes ventos na região Sul do país até a noite de quarta-feira. O fenômeno foi classificado como alerta vermelho, o mais grave do sistema de avisos do órgão. No Rio Grande do Sul, onde aulas foram suspensas em diversas cidades, um barco com três tripulantes naufragou e um homem morreu. Em Santa Catarina, alguns municípios registraram neve pela primeira vez no ano. A previsão é que até o fim de semana a região Sudeste também seja afetada por baixas temperaturas e ventos moderados.

Em diversas cidades do Rio Grande do Sul, as aulas foram suspensas, bem como as atividades presenciais nas universidades. Uma morte em decorrência dos efeitos do Yakecan já foi confirmada, segundo o MetSul.

Ainda de acordo com o MetSul, em Porto Alegre, devido aos fortes ventos que sopram com a queda da pressão atmosférica na área oceânica, um barco de pescadores naufragou no lago Guaíba. Um homem de 51 anos desapareceu nas águas.

Além do Rio Grande do Sul, também tem causado muito efeito em Santa Catarina

Conforme a previsão, até a noite de terça-feira, 17, o Yakecan poderá se intensificar e ser classificado como tempestade tropical. Neste caso, as rajadas de vento poderão superar os 110 quilômetros por hora, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul para o Litoral Sul de Santa Catarina.

Para terça, além das baixas temperaturas, permanece a previsão de ventos fortes no leste e litoral gaúcho e Litoral Sul de SC. “No final do dia os ventos tendem a diminuir de intensidade”, escreveu o Inmet.

Por No Amazonas é Assim