Vídeo : Boto é flagrado dando umas lapadas remosas em um peixe elétrico!

Pipocou nas redes sociais um vídeo que flagra o momento exato em que um boto dá altas lapadas num poraquê, conhecido popularmente como peixe-elétrico. O fato teria ocorrido no último dia 30 de abril e teria sido flagrado no rio Guaporé, próximo a cidade de Pimenteiras do Oeste, no Estado de Rondônia.

De acordo com o site Folha do Sul, o vídeo foi feito pela comerciante Eliane Jardini,35 e que contou durante a entrevista que ela estava com amigos em uma lancha, pescando, quando ouviu um barulho na água bem próximo e decidiu sacar o celular para filmar. Para sua surpresa, eram um boto-cor-de-rosa e um peixe elétrico travando uma luta, que durou cerca de oito minutos.

“Provavelmente o boto matou o peixe elétrico para comer”, disse a Eliane, que apesar de ver botos com frequência naquela região, revelou nunca ter presenciado alguma cena parecida como esta.

Por No Amazonas é Assim