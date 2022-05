VÍDEO: Árvore que atingiu embarcação e matou duas pessoas atravessou o Rio Antimari

Um vídeo publicado com exclusividade pelo Radar 104 mostra a árvore de grande porte que caiu no Rio Antimari atingindo uma embarcação com três pessoas. Um casal morreu e um idoso sofreu fratura na perna. Uma das vítimas era o sargento Fernando, da polícia militar de Cruzeiro do Sul, que estava a paisana.

As imagens mostram que a árvore atravessou o Rio e tinha pouca chance do casal se livrar do sinistro, tendo em vista que caiu no exato momento em que a embarcação das vítimas estava passando no Rio.

O local é de difícil acesso e fica a cerca de 40 minutos da BR-364, entre Sena Madureira e Bujari, onde as vítimas embarcaram para pescar na última quinta.

O corpo do sargento ficou submerso e só foi localizado no dia seguinte por mergulhadores do 6° Batalhão do corpo de bombeiros de Sena Madureira. A esposa dele, de 21 anos, faleceu a caminho do pronto socorro. Um idoso de 65 anos que pilotava a embarcação conseguiu sobreviver, mas teve fratura em uma perna.