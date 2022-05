Vídeo + 18: Pai tenta tirar filho da boca e filho mata o pai a facadas!

Uma tragédia familiar aconteceu as margens da BR-163, na zona rural de Trairão no sudoeste do Pará. Um homem conhecido como Chico foi morto brutalmente pelo próprio filho nas margens da BR-163. O crime foi cometido porque Chico foi até uma boca de fumo buscar seu filho. A preocupação do pai, entretanto, desagradou o rapaz, que esfaqueou Chico até a morte.

O rapaz foi capturado por populares que gravaram o local cheio de sangue. Durante a gravação o rapaz ainda tenta se soltar, mas é contido por um homem que está atrás dele.

Em um segundo vídeo é possível ver o corpo do homem e em baixo uma grande quantidade de sangue.

O rapaz teria sido preso e encaminhado para a delegacia.

Por No Amazonas é Assim