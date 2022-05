Vídeo +18: Loira é executada enquanto jantava com familiares

Um vídeo forte próximo ao dia das mães mostra uma execução com requintes de crueldade. Uma mulher está à mesa com uma moça, supostamente sua familiar, quando de repente dois assaltantes entram e iniciam a limpa, mas antes disso, um deles, vestido de camisa preta e com sotaque estrangeiro, questiona à mulher qual seria seu nome “Como é teu nome?”.

Após isso o seu comparsa, de camisa azul, começa a pegar os celulares das vítimas e ouve quando seu comparsa dá a ordem para execução. Ele ainda dá o primeiro tiro que atinge em cheio a moça que cai lentamente. Isso, faz com que o bandido de camisa azul atire também, porém, a arma falha por 4 vezes. Apenas na quinta, ele então desfere o segundo tiro fatal na moça.

É possível ver que instantaneamente, um objeto é arremessado na direção dos bandidos que fogem após a execução, e ainda dão alguns tiros na direção dos demais. Uma mulher fica sentava imóvel do início ao fim da ação que dura um pouco mais de 2 minutos.

Por fim, um outro possível familiar da vítima, pede clemência e que eles deixem o local: “Vai embora desgraçado”, desabafou o homem não identificado. O local não foi encontrado e nem a data precisa do vídeo.

Por No Amazonas é Assim