Vídeo +18 : Filho covarde esfaqueia mãe com mais de 40 facadas em plena luz do dia!

Um crime covarde foi registrado pelas câmeras de segurança na última quinta-feira (19), no bairro Planalto Arton Senna, em Fortaleza – CE. As Câmeras de segurança registraram o assassinato de uma aposentada identificada como Maria Osana Oliveira (61), morta brutalmente esfaqueada pelo próprio filho identificado como Paulo Oliveira, 31. Devido a covardia e repercussão, o vídeo tornou-se um viral.

Nas imagens, é possível ver o homem caminhando e fazendo gestos. Por outro ângulo, é possível notar que a mulher parece ter medo dele. Num momento de fúria, o suspeito corre em direção à vítima, ele a derruba e começa a deferir golpes. A idosa recebeu mais de 40 facadas.

A Polícia conseguiu identificar como principal suspeito do crime o próprio filho porque ele deixou cair na rua a carteira de identidade. Testemunhas afirmam que a discussão entre os dois teria sido motivada por dinheiro. Uma fonte informou que, na semana passada, o homem foi preso suspeito de agredir um tio.

De acordo com as primeiras informações, o corpo da idosa foi localizado em via pública com lesões decorrentes de um objeto perfurocortante. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local. O caso está a cargo da 9ª Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências para capturar um suspeito já identificado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte de uma mulher de 61 anos registrada no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

Por No Amazonas é Assim