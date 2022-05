Vereadora protocola projeto de lei para proibir alimentos em formato de órgãos sexuais

A vereadora Jessica Ramos Moreno, conhecida como Jessicão, do Partido Progressista, protocolou um projeto de lei para proibir a comercialização de alimentos em formato de órgãos sexuais, como pênis e vaginas, no município de Londrina (PR), na última segunda-feira.

O projeto proíbe a venda desses alimentos em “bares, lanchonetes, restaurantes, trailers e similares”. O texto prevê multa de R$ 500 reais e a suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento que vender os produtos.

“Trata-se de um segmento comercial danoso que fere a moral, constrange a família, ascriança e adolescentes ao expor a algo vexatório, o qual não podemos permitir que se instale noMunicípio de Londrina/PR”, diz a justificativa do projeto.

Estabelecimentos que vendem produtos do gênero tem se popularizado no Brasil. Lojas que vendem doces no formato de vaginas e pênis foram abertas no Rio de Janeiro, São Paulo, Maringá e em Belém.