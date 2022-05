VEJA VÍDEO: Gladson Cameli flagra colisão entre motos e aciona o SAMU

A Colisão entre duas motocicletas aconteceu por volta das 8h na Avenida Getúlio Vargas.

Minutos após o acidente, o governador e sua equipe passava no local, e acionou o SAMU.

Gladson e a equipe permaneceu no local, antes e durante a chegada do socorro para as vítimas.

Vídeo do acidente mostra o momento em que José Veridiano Francisco Oliveira, de 56 anos, que pilotava uma moto BIS de cor vermelha, sai de uma transversal e entra na Avenida Getúlio avançando na contra mão, no exato momento em que o outro motociclista identificado por José Fábio Costa e Silva, 35 anos , seguia no sentido bairro/centro, se chocam de frente, com o impacto da colisão os dois homens sofreram escoriações e o Veridiano fraturou uma das pernas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU foi acionada e socorreu as vítimas. Todo o atendimento e resgate foi acompanhado pelo governador Gladson Cameli que, permaneceu no local até as vitimas serem levadas para o Pronto Socorro de Rio Branco.