Veja o que homens foram flagrados fazendo em banheiro público

Dessa vez, dois homens foram ‘pegos no flagra’ no vídeo que viralizou nas redes sociais e “chegou” aos internautas de Eunápolis, com informações de que o fato aconteceu nas dependências de uma loja de uma famosa rede de supermercados, instalada na cidade.

No vídeo, dois homens são flagrados em um banheiro, onde supostamente estariam “coisando” ou, se preferirem, fazendo sexo. Os policiais foram chamados por um homem que esteve no banheiro com o filho (criança) que, ao ouvir os gemidos e sussurros dos supostos e apaixonados amantes, se sentiu indignado e fez a queixa.

Dois policiais chegaram e deram o flagrante. Mandaram que saíssem e deram o maior sermão nos jovens. Na bronca, os policiais deixaram bem claro que não são homofóbicos e não tem nada contra a opção sexual dos pombinhos, mas que eles deveriam escolher um local adequado para realizarem suas fantasias. Não há informações se foram levados presos.

Por Portal Tucumã