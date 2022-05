Veja o momento da prisão do homem acusado de estuprar enteada de 13 anos

A polícia prendeu em flagrante um homem de 36 anos, por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada, uma adolescente de 13 anos, há mais de um ano. A prisão ocorreu no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

A vítima confessou que a mãe sabia da violência sexual que era cometida desde 10 anos de idade, e que a genitora havia presenciado um dos atos, mas, mesmo assim perdoava o marido.

De acordo com delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações em torno do caso iniciaram em outubro de 2021, quando a adolescente acompanhada da tia materna fez a denúncia.

“A partir desse momento, a vítima passou a morar com essa tia. Com o decorrer do tempo, a adolescente manifestou o interesse de voltar a morar com a mãe. Foi expedido uma medida protetiva de urgência mas, pela proximidade dele a vítima começou a sofrer várias pressões. E, a partir do momento que a medida protetiva não tinha alcançado o efeito desejado, foi cumprido o mandado de prisão preventiva”.

Os abusos aconteciam desde início da convivência com o padastro e a mãe optou por ficar ao lado do marido.

A delegada afirmou ainda que a mãe será ouvida nesta quarta-feira (18) e, que provavelmente será indiciada no inquérito por estupro de vulnerável na sua forma omissiva.

“Como mãe ela tinha o dever legal de proteção e ela acabava perdoando e permitindo que essa adolescente continuasse sendo abusada sexualmente”, conclui Joyce Coelho.

Por Portald24am