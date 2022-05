“Véi” da Havan dá like, curte e comenta fotografia de sua loja no Acre feita por acreano

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, deu like, curtiu e comentou publicação do piloto de drone Rafael Días, que trabalha com comunicação no Acre. O “Véi” da Havan se derramou em elogios a fotografia. “Lindo registro da nossa megaloja do Estado do Acre”, escreveu sobre a foto de Rafael.

A postagem logo viralizou em decorrência do número incontável de seguidores que tem o “véi” da Havan. O trabalho de Rafael, considerado um dos melhores pilotos de drone do Norte, tem ganhado o mundo, sobretudo pelas imagens aéreas do Acre.

Por AcreNews