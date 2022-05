Vanda Milane garante: “Estou pronta para continuar a serviço do povo acreano”

Agora é oficial! Vanda Milane farante estar pronta para continuar servindo o povo acreano. Ela é pré-candidata ao senado e seus aliados de chapa são o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) como pré-candidato ao governo, e João Tota Filho como pré-candidato à vice governador.

“Vou ajudar o Petecão gerar emprego e renda para a nossa juventude. Vamos criar as condições para colocar alimento nas mesas das famílias acreanas”, acrescentou a deputada.

Para isso, Vanda Milani garantiu que vai bater de porta em porta, levando uma mensagem de esperança. “Vamos fazer a mudança que o Acre precisa gastando muita sola de sapato, com o pé na estrada, dialogando e ouvindo nosso povo”, argumentou.

Bastante aplaudida pela multidão que lotou o encontro estadual do PSD, Vanda convocou a força feminina para a transformação social necessária ao estado. “Nós mulheres temos capacidade de debater esse estado com mais sensibilidade e carinho, com a força e o equilíbrio que fará a diferença nessa caminhada. O Acre tem sede de mais educação e menos violência” discursou.

Mais cedo, em sua casa, no bairro XV, Vanda Milani recepcionou o presidente nacional do PSD, Gilberto Cassab, Sandra Caparrosa (presidente nacional do PROS Mulher) e Henrique Junqueira (articulador político do PROS) e apoiadores que fizeram questão de dar um abraço na sua pré-candidatura.

Fonte/ O Alto acre