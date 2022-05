“Vai sair ou não?”, Faustão surta na Band, fica aos berros e apavora famosa: “Cara mal educado”

Em meio a uma conversa com Luiza Possi e Zizi na Pizzaria do Faustão, que foi ao ar na última segunda-feira (02), um verdadeiro surto aconteceu. O veterano conversava sobre timidez com as convidadas quando simplesmente deu um berro cobrando que a massa ficasse pronta. A famosa não escondeu o susto que sentiu.

Agora com nada menos que 72 anos, o contratado da Band quis saber se a loira ficava acanhada em frente ao público, e ela garantiu que muito pelo contrário. “Faustão, meu sonho era poder dizer isso cara! Dizer: ‘Ai, eu sou tão tímida!’, mas eu não sou”, confirmou Luiza. “A Zizi [Possi] é! A gente é tímido”, reagiu o veterano.

No entanto, ele logo voltou atrás e confirmou que a vida pública tem como consequência a perda da timidez. “A profissão é que obriga a gente, né?!”, reforçou Faustão, enquanto Zizi disse que antes da fama era cara fechada.

Foi aí que o surto aconteceu e o apresentador da Band assustou as famosas. “E aí, vai sair essa pizza ou não?”, berrou Faustão. “Que susto”, disparou Zizi Possi, apavorada. “Nada a ver o cara mal educado“, reagiu o veterano, falando de si próprio.

VOLTANDO À NORMALIDADE…

Depois do susto, Faustão voltou a conversar com as artistas sobre suas respectivas carreiras, até que Luiza Possi contou que sua mãe só foi aprovar sua caminhada na música depois do terceiro disco.

“Quando eu comecei a gravar meu primeiro disco, eu tinha 16 anos. Minha mãe pediu para eu esperar mais uns 3 anos para fazer isso. Ela foi realmente gostar do meu trabalho no terceiro disco, o Escuta”, revelou.

“Acontecem várias coisas nesses processos. Quando ela tinha 16 anos foi a época que a Britney Spears surgiu e todas as gravadoras estavam procurando uma menina linda, mocinha e que cantasse. Fiquei muito assustada porque ela tinha 16 anos e uma criatura de 16 anos não sabe o que quer”, justificou Zizi.