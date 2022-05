URGENTE: Mulher atingida a tiros fica em estado grave

Uma jovem identificada pelo nome de Samara Joab Lima da Silva, de 18 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio ocorrido na tarde desta sexta-feira, 06, no centro do município de Plácido de Castro, distante cerca de 90km de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações, a jovem trafegava de bicicleta na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, quando um homem ainda não identificado que estava em uma motocicleta Modelo Honda de cor azul, se aproximou da mulher e efetuou três tiros que atingiram a vítima no abdômen, costas e braço.



Mesmo gravemente ferida a mulher conseguiu correr e caiu sobre um montuado de construção de um supermercado, e o criminoso saltou da moto correndo na direção da vítima efetuando mais disparos, o pedido de socorro da vítima e o barulho de disparos chamou a atenção de populares que afugentaram o criminoso que subiu na motocicleta e se evadiu do local deixando a jovem em agonizando.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU daquela cidade socorreu a vítima que foi conduzida ao Hospital local, mas dada a gravidade dos ferimentos a equipe médica do Hospital decidiu por transferi-lá ao Pronto Socorro de Rio Branco onde deu entrada no período da noite e em estado grave.