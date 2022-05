URGENTE/EUA: Atirador adolescente mata 19 crianças e professor em escola primária do Texas

Um atirador adolescente matou pelo menos 19 crianças e dois adultos após invadir uma escola primária do Texas nesta terça-feira, o mais recente assassinato em massa com armas de fogo nos Estados Unidos e o pior tiroteio em escola do país. em quase uma década.

O suspeito de 18 anos, que aparentemente foi morto pela polícia, também atirou em sua própria avó antes de fugir do local, depois bateu seu carro de fuga e lançou um ataque sangrento na Robb Elementary School, na cidade de Uvalde, Texas, cerca de 80 milhas (130 km) a oeste de San Antonio. O motivo não ficou imediatamente claro.

Policiais viram o atirador, vestido com armadura corporal, emergir de seu veículo acidentado carregando um rifle e “engajar” o suspeito, que, no entanto, conseguiu entrar na escola e abrir fogo, Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) Sargento Erick Estrada disse na CNN.

Falando da Casa Branca horas depois, o presidente dos EUA, Joe Biden, visivelmente abalado, exortou os americanos a enfrentarem o politicamente poderoso lobby de armas dos EUA, que ele culpou por bloquear a promulgação de leis de segurança de armas de fogo de “senso comum” mais duras.

Biden ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro diariamente até o pôr do sol no sábado em observância à tragédia.

Com Informações do Reuters