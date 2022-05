URGENTE: Caseiro de chácara é encontrado morto dentro de casa

No final da tarde desta sexta-feira, 13, o caseiro identificado por Arnaldo Ferreira Matos Filho, foi encontrado morto dentro da casa onde morava, localizada na Rodovia AC40 , Curva do Tucumã.

De acordo com informações o vizinho sentiu a falta de Arnaldo e foi até a casa dele quando o encontrou sem vida.

A vítima foi morta com requintes de crueldade sendo golpeado com facão (terçado).

Policiais militares, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP estiveram no local e a suspeita é que o caseiro tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, já que a casa foi revirada e o aparelho celular da vítima foi levado pelo criminoso.

O corpo foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML para exame cadavérico.