URGENTE: Cadáver de mulher é encontrado em ramal do Riozinho

No início da noite desta quarta-feira ,11, moradores do ramal do Riozinho, localizado na região do Amapá no Segundo Distrito de Rio Branco, encontraram o cadáver de uma mulher em elevado estado de decomposição.

A polícia ficou sabendo do achado macabro através de denúncia ao COPOM, em que uma pessoa informou ter encontrado um corpo humano jogado em um matagal no ramal do riozinho.

Possivelmente o corpo já estava no local a mais de uma semana segundo o peritos do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com avaliação preliminar da perícia do IML , o estágio em que o corpo foi encontrado sugere que a morte aconteceu a cerca de duas a três semanas.

Ao lado do corpo foram encontradas vestes femininas e uma bolsa com utensílios usados por mulher, o que se leva a crer ser realmente a vítima uma mulher.

Na bolsa não foram encontrados nenhum documentos. Um dos objetos encontrados que chamou a atenção foi um cachimbo utilizado por usuários de crack.

A Polícia Civil iniciou investigação e busca inicialmente se existe algum registro de uma mulher desaparecida na capital ou municípios próximos.

Veja vídeo: