UPA da Sobral recebe equipamento para esterilização de materiais

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco, recebeu este mês um investimento de aproximadamente R$ 300 mil com a aquisição de um equipamento de autoclave – usado para tratamento térmico de materiais utilizados no ambiente hospitalar – realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A autoclave é imprescindível para assegurar a qualidade do atendimento médico nas unidades hospitalares, assim como a manutenção da saúde dos pacientes. O serviço era realizado anteriormente no Pronto-Socorro ou na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), na capital.

“Foi uma conquista para a nossa unidade, que, desde que foi inaugurada, não tinha equipamento de esterilização. Com a aquisição economizamos recursos, evitando gastos com logística e transporte, garantimos celeridade no atendimento e também segurança, tanto dos profissionais quanto dos pacientes”, destacou Carlos Modesto, diretor administrativo da UPA Sobral.

A utilização de calor é um dos métodos mais eficazes de destruição das bactérias resistentes. O processo ocorre quando as células são sujeitas a calor superior à temperatura máxima de crescimento dos microrganismos. Instrumentos e acessórios hospitalares classificados como reutilizáveis, como tesouras, pinças e ferramentas cirúrgicas, entre outros, passam pelo processo de lavagem ou termodesinfecção, secagem, vistoria, controle, embalagem e esterilização.

Fonte: Agência Acre