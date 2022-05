União Europeia concorda em banir importação do petróleo russo

Os 27 líderes da União Europeia (UE) concordaram na noite de segunda-feira (30) em proibir a importação de dois terços do petróleo da Rússia por conta da invasão na Ucrânia. A informação foi divulgada pelo presidente do Conselho da UE, Charles Michel.

“As sanções afetarão imediatamente 75% das importações de petróleo russas. E até o final do ano, 90% do petróleo russo importado na Europa será banido”, escreveu Michel em sua conta oficial no Twitter.