Um pouco da obra e da vida do artista Maués Melo será mostrado em curta metragem neste domingo, no teatro Hélio Melo

Espalhafatoso, bem humorado, inteligente, era um ser humano único, o qual, onde quer que chegasse, jamais passaria desapercebido. Primeiro, pelo estatura: alto, magro, quase esguio, olhos incrivelmente verdes, era de fato um homem bonito, um acreano que, a seu modo, sacudiu a cidade de Rio Branco, numa época em que a Capital acreana ainda estava em formação para reafirmar seu perfil conservador.

Eram anos em que o tempo e a própria cidade não cabiam aquele artista tão profundo, tão grande, um multiartista que escrevia, dançava, cantava, representava… enfim, um artista completo. Este era Maués Melo, a “Garça”, como gostava de ser chamado, morto em 1991, aos 33 anos de idade, vítima de HIV.

Um pouco da história de sua breve vida do artista será mostrado na estreia do primeiro filme da Palmácea Produções. “Maués, a Garça”, o filme, um curta metragem definido pela diretora, Isabelle Amsterdan, como um recorte sobre a vida do artista, será exibido neste domingo, 01, na segunda edição do Festival Transamazônico.

Dirigido por Isabelle Amsterdam, “o curta-metragem é um delicado registro de trechos do diário e do caderno de trabalho do artista, que conta com vozes narrativas de familiares, amigos e personalidades que fizeram parte da vida de Maués”.

No último dia do Festival a programação começa mais cedo, às 17h. Na chegada, o público vai poder se deleitar com a arte e o talento da musicista Maiara Rio Branco e com as vozes de Leandre e Amanda Schoenmaker. O trio apresentará a música “Coração Leve”, do artista Beto Brasiliense, com o arranjo musical de Maiara Rio Branco, que é a autora da trilha sonora do filme.

De acordo com Isabelle Amsterdam, o trabalho foi realizado com recurso da Lei Emergencial Aldir Blanc através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). “Maués, a Garça” estreou no Festival Transamazônico em Rio Branco. O documentário estreia na segunda edição do Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico neste 1 de maio de 2022, em Rio Branco.

Para Isabelle Amsterdam, é uma realização pessoal poder contar um pouco da criação do artista e estrear o filme em um festival que nasceu no coração da Amazônia. “O documentário joga luz sobre esse artista acreano pouco conhecido, cuja obra diversa dialoga tanto com seu universo particular quanto com a força da cultura regional”, diz a diretora.

“Maués, a Garça” mostra os escritos para a criação do último espetáculo idealizado pelo artista e baseado no livro “As Elegias de Duíno”, do poeta alemão Rainer Maria Rilke. A obra nunca chegou a ser encenada devido a morte precoce do artista, em 1991. O documentário também possui imagens de arquivo de quatro espetáculos do Maués, além dos relatos das limitações do corpo físico, a tristeza da solidão e a nítida sensação de estar entre a vida e a morte devido ao HIV.

Antes da exibição do filme, será apresentada a música tema do documentário. O Transamazônico tem como principal foco o cinema produzido por e para a comunidade LGBTQIA+, sendo um espaço de manifestação livre e necessário das questões de direitos humanos que envolvem a temática.

SERVIÇO Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico Exibição do filme “Maués, a Garça”: 01/05/2022 Horário 17h.

A Ficha Técnica do Filme :

Direção: Isabelle Amsterdam

Assistente de Direção: Nívea Furtado

Produção Executiva: Juliana Barros

Assistente de Produção Executiva: Cecília Monteiro

Montagem: Lorena Ortiz

Consultor do Montagem: Rodrigo Campos

Pesquisa: Carina Cordeiro

Trilha Sonora Original: Maiara Rio Branco

Editor de Som: Rafael Travassos

Mixagem: Nicolau Domingos

Narração Voz Off: André Cezar Mendes

Correção de Cor e Finalização: Alonso Pafyeze

Designer Gráfico: Lincolns

Contador: Fabrício Noronha

Assessoria Jurídica: Fernanda Escócio

Transporte: João Luan Aquino