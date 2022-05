Um ano sem Paulo: Thales Bretas relembra medo que ator tinha da Covid

O dermatologista Thales Bretas, 34 anos, relembrou durante o programa “Mais Você” os últimos momentos ao lado de seu marido Paulo Gustavo, que morreu ano passado em decorrência de complicações da Covid-19.

Em bate-papo com Ana Maria Braga, o médico revelou que o protagonista de “Minha Mãe é Uma Peça” tinha muito medo de ser infectado pela doença. “Toda semana a gente testava. [Quando] ele ficou positivo, ficamos muito tensos. Ele falava que não podia pegar de jeito nenhum. Parecia que o Paulo tinha uma premonição”, disse.

Thales também revelou como foi conhecer o amado: “Foi um encontro especial, mas, na época, fiquei com medo de me aproximar e dar errado, essa coisa de assumir publicamente. Ele foi me conquistando cada vez mais.”

“A gente foi conversando, ele foi pra Tóquio, mas ficou me ligando direto. Achei lindo e isso foi me motivando. Sou romântico, ele era muito carinhoso”, admitiu Bretas, que, desde o falecimento de Paulo, cria sozinho os filhos gêmeos Romeu e Gael, gerados por barriga de aluguel nos Estados Unidos.

“Fomos morar juntos com seis meses de namoro e ele falava que queria ter filhos. A gente não tinha como ter filho naquele momento, pedi para esperar me formar, casar e solidificar nossa relação. Assim foi. Nos casamos com dois anos juntos”, relembrou o dermatologista.