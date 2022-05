Ucrânia suspende fluxo de parte das exportações russas de gás para a Europa

A Ucrânia suspenderá algumas das exportações de gás russo para a Europa que fluem em gasodutos pelo país devido a interrupções nos principais pontos de trânsito, disse o operador do sistema de transmissão de gás do país (GSTOU) em comunicado na terça-feira (10).

Em meio à invasão da Rússia, a Ucrânia continuou suas operações de transporte de gás russo pelo país normalmente.

Mas o GSTOU disse que atualmente é “impossível cumprir as obrigações” com os parceiros europeus devido à “interferência das forças de ocupação”. O operador informou que a interferência da Rússia, incluindo o fornecimento não autorizado de gás, “colocou em risco a estabilidade e a segurança” do sistema de transporte de gás ucraniano.

Como resultado, decidiu suspender as operações a partir das 7h, horário local (1h no horário de Brasília), desta quarta-feira (11), na estação de gás do ponto de entrada Sokhranivka e na estação de compressão de fronteira Novopskov, através da qual quase um terço do gás da Rússia para a Europa – até 32,6 milhões de metros cúbicos por dia — é transportado.

A Ucrânia disse que poderia transferir temporariamente a capacidade indisponível de Sokhranivka para o ponto de Sudzha, localizado no leste ucraniano.

No entanto, a estatal russa de energia Gazprom disse que era “tecnologicamente impossível” mudar as transferências de gás para a Ucrânia para um novo ponto de entrada, informou em comunicado.

Fonte: CNN Brasil