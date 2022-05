Turquia diz que não aprovará entrada de Suécia e Finlândia na Otan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira (16) que seu país não vai aprovar a entrada da Suécia e Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) — para que um novo integrante seja admitido é preciso que todos os atuais membros concordem com o ingresso do país requerente.

Tradicionalmente neutros, os países do norte europeu sinalizaram a intenção de integrar rapidamente a aliança militar do Ocidente após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Erdogan disse ainda que as delegações sueca e finlandesa “não deveriam nem se incomodar em vir a Ancara (capital da Turquia)” para convencê-la a aprovar a entrada na Otan.