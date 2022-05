Tudo que você precisa saber antes de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Hoje estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, como de costume, é um filme cheio de referências e detalhes de continuidade que talvez escapem a alguns fãs que talvez não tenham acompanhado todo o universo cinematográfico da Marvel, principalmente agora com a expansão para os seriados da Disney+. Então, aqui vai um guia rápido de tudo que você precisa saber antes de assistir ao filme.

QUANDO SE PASSA ESTE FILME?

Na cronologia do universo interno do MCU, o último evento que acontece é Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Tudo indica que Vingadores: Ultimato termina, no calendário fictício desse universo, no ano de 2023. Homem-Aranha “3” (assim como o seriado Gavião Arqueiro, inclusive) se passa no Natal de 2024, e é a última coisa que acontece antes deste filme do Doutor Estranho — que, assim, passa a ser o último acontecimento do universo cinematográfico Marvel.

Também é importante salientar que WandaVision já aconteceu neste ponto da história, pois o seriado da Feiticeira Escarlate ocorre semanas depois de Ultimato.

O QUE VOCÊ PRECISA ASSISTIR ANTES DESTE FILME?

Essencialmente? Apenas WandaVision.

O filme, inclusive, funciona quase como uma segunda temporada da série do Disney+. Logo, o que é importante saber antes de entrar na loucura deste multiverso é: Wanda, depois dos eventos de Ultimato, cria uma ilusão para si mesma para que ela pudesse ter a felicidade de uma família ao lado do Visão (que ela teve de matar em Guerra Infinita como parte do plano do próprio Doutor Estranho). Em seu luto e descontrole, ela acaba sequestrando toda uma cidade, Westview, para que eles fizessem parte dessa fantasia, e cria dois filhos para si com seus poderes. Ao final do seriado, ela parece arrependida de tudo que fez — mas também termina com o Darkhold em mãos, um livro mágico poderosíssimo ligado à lenda da “Feiticeira Escarlate” e à Magia do Caos.

Como referência direta, ter visto WandaVision já é mais que suficiente. Porém, ter conhecimento de fatos gerais e certos conceitos introduzidos em outras partes do MCU também ajuda. Obviamente, tudo que estamos vendo na chamada “Fase 4″ do Marvel Cinematic Universe é consequência de Vingadores: Ultimato; logo, o “blip” (o período de 5 anos em que metade da vida do universo havia sido apagada pelo estalar de dedos de Thanos) continua relevante, sendo mais uma vez citado neste filme.

Além disso, a ideia da abertura do multiverso e de variantes dos personagens que conhecemos é, logicamente, central a este filme, e esses são conceitos introduzidos tanto no seriado Loki quanto no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Mesmo assim, Doutor Estranho 2 não chega a fazer referência direta a nenhum dos dois, além de uma breve citação a um “incidente com o Homem-Aranha” mencionado num diálogo.

Além disso, para todos os efeitos, a série animada What If…? não chega a ter grande papel nos acontecimentos deste filme, mas não custa conhecer um pouquinho para pegar algumas referências.

E… bem, você precisa ter visto o primeiro Doutor Estranho para ver este, porque algumas linhas narrativas de lá (principalmente as relações de Strange com a médica Christine Palmer e com o mago Mordo) são importantes aqui… mas isso eu não preciso dizer, né?

QUEM APARECE NESTE FILME?

Todo o núcleo de personagens do Doutor Estranho está de volta neste filme, é claro: o próprio Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), a médica e interesse amoroso Christine Palmer (Rachel McAdams), o parceiro e atual Mago Supremo Wong (Benedict Wong), o rival mago de Estranho, Mordo (Chiwetel Ejiofor) e até o rival médico de Estranho, Nicodemus West (Michael Stuhlbarg — numa rápida participação, na cena do casamento no início do filme).

O outro grande destaque do filme é a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), e com ela, aparecem também os “filhos” de Wanda Maximoff criados em sua fantasia em Westview, Billy e Tommy (Julian Hilliard e Jett Klyne, respectivamente).

De novos personagens, a principal adição é America Chavez (Xochitl Gomez, acima), que nos quadrinhos atende pelo codinome heroico de Miss América. Nas HQs, ela foi criada por Joe Casey e Nick Dragotta em 2011, nas páginas da minissérie Vingança. Ela vem de uma realidade paralela na qual ela passou por experimentos científicos com sua irmã mas, depois de uma série de incidentes, foi salva por suas duas mães e passou a viajar entre as dimensões, eventualmente caindo na realidade central dos gibis (o chamado Universo 616 — guarde este número). Seus poderes incluem abrir portais dimensionais no soco, além do kit básico de super-herói, superforça, supervelocidade, voo e invulnerabilidade.

Nos gibis, a Miss América já fez parte de uma série de equipes, começando pela Brigada Juvenil, depois Jovens Vingadores, Força-V, Supremos e Vingadores da Costa Oeste.

Outras características marcantes da personagem, que fazem com que ela tenha um espaço especial no coração de muitos fãs, são os fatos de que ela (mesmo não sendo exatamente da nossa realidade) é considerada uma personagem de origem afro-latina e se identifica como lésbica.

Entre os personagens místicos que aparecem no filme, um que tem uma participação superdiscreta é Rintrah, um minotauro de outra dimensão que, nos gibis, se torna discípulo do Doutor Estranho. Ele foi criado em Peter Gillis e Chris Warner em 1986, na revista Doutor Estranho. No filme, ele não é muito mais que um figurante, então não se preocupe demais com isso.

Outra referência que nem chega a ser nomeada durante o filme é o monstro Gargantos, o bicho de tentáculos e um olho só que você já pôde ver nos trailers. Nos gibis, o mostro conhecido como Gargantos é consideravelmente irrelevante, aparecendo algumas poucas vezes nos gibis do Namor (que, não, não tem nenhuma relação com este longa — até agora). Aqui, ele é um monstro usado pelo vilão do filme para caçar America Chavez, e sua participação é tão curta quanto nos gibis.

Mas a cereja do bolo é, obviamente, como os últimos vídeos de divulgação já revelaram, a aparição do grupo conhecido como Os Illuminati.

A equipe original é formada por Professor X; Namor; Homem de Ferro; Senhor Fantástico, Doutor Estranho e Raio Negro. O supertime foi criado por Brian Michael Bendis e Steve McNiven e apresentado na revista New Avengers nº 7. É um conselho formado pelas maiores mentes da Marvel para tomar as decisões mais difíceis, e que os quadrinhos dizem que já se reuniam em segredo há muito tempo, nas sombras do Universo Marvel.

Nos gibis, eles já passaram por algumas formações diferentes, sendo que seu último papel de destaque foi na fase do roteirista Jonathan Hickman à frente das revistas Vingadores e Novos Vingadores. Sai o Professor X e entram, nesta formação, Pantera Negra, Fera e Capitão América. A trama desses gibis é razoavelmente próxima do que se vê em Multiverso da Loucura, pois o grupo, que está de posse da Manopla do Infinito e das Joias do Infinito, identifica que os vários universos do multiverso estão se chocando, em eventos chamados de Incursões (guarde este nome). A decisão deles é a de usar as Joias e destruir os outros universos para poupar o deles, algo que o Capitão América não aprova. No fim, a Incursão Final causa o evento Guerras Secretas, que foi usado pela editora para reorganizar editorialmente algumas coisas (por exemplo, foi assim que o universo Ultimate acabou, e Miles Morales foi parar no universo principal da editora).

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não é dos filmes mais complicados de se entender do Marvel Cinematic Universe — ele é, inclusive, um filme razoavelmente autocontido. Mesmo assim, uma certa lição de casa é necessária para entender o que está acontecendo, principalmente ter visto a série solo da Feiticeira Escarlate e ter acompanhado os capítulos principais da “Saga de Thanos” das fases anteriores.

O filme estreia hoje em todo o Brasil.

Fonte/ Correio Brasiliense