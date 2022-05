Tudo as claras: Planalto elabora banco de dados com entregas realizadas pelo governo

Palácio do Planalto elaborou um banco de dados com informações detalhadas de entregas do governo federal em cada um dos 5.565 municípios brasileiros. A ideia é que, por meio da plataforma, seja possível acessar todos os recursos e programas que federais que chegaram em cada município durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O projeto atende a uma demanda antiga de parlamentares, que se queixavam da falta de dados para poderem defender o governo –e seus mandatos– nas bases eleitorais.

Mas também atende a uma demanda do comando da campanha à reeleição, que avalia que o governo Bolsonaro se comunicou mal e precisa vender suas realizações ao eleitorado para diminuir sua taxa de desaprovação e, consequentemente, ampliar suas chances de vitória no pleito deste ano.

O dispositivo foi elaborado pela Casa Civil e pela Secretaria de Governo e apresentado em uma reunião de Bolsonaro com o ministro Célio Faria Júnior e lideranças da base aliada do Congresso na tarde desta quarta-feira (25) no Planalto. O governo, agora, avalia a melhor maneira de disponibilizar isso ao público.

“É um arquivo, uma plataforma pública para mostrar números e indicadores de como e quando o governo atuou em cada lugar do país. Como o governo nunca gastou e nunca vai gastar muito com publicidade, vamos ajudar fazendo esse trabalho de levar esses dados para a população”, afirmou à CNN um dos vice-líderes do governo, Evair de Melo (PP-ES), que estava presente à reunião. De acordo com ele, o material serve como “munição” para a defesa do governo.

O Planalto já havia finalizado em maio uma segmentação de dados de entregas, mas por estado, justamente para abastecer Bolsonaro nas viagens, que se intensificaram neste ano eleitoral. Hoje, antes de uma viagem presidencial, é possível entrar em um sistema que apresenta os números das principais ações do seu governo naquele estado. Por exemplo: famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, número de títulos de terra distribuídos, casas entregues e vacinas ofertadas.

