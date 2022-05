Troca de mensagens entre Luisa Sonza e Paulo André aumenta rumor de romance: ‘Quente’

Luisa Sonza e o ex-“BBB 22” Paulo André estão juntos? Esta resposta ainda segue sem confirmação, mas fato é que o encontro dos dois no show que a cantora fez em Vitória na noite de sábado continua rendendo na web.

Neste domingo (22), Luisa e PA publicaram cliques onde aparecem curtindo a noite juntos, no backstage do show que Thiaguinho fez logo após a apresentação da ex de Vitão, que garantiu que, a partir de agora, não vai dar mais chance aos feios.

E logo após as publicações, tanto Luisa quanto Paulo André usaram o mesmo emoji para comentar os cliques: um coração pegando fogo [Veja na galeria de fotos!]. As mensagens agitaram fãs de ambos, que torcem pelo suposto casal, que já ganhou um shipper. “#luipa vive!”, comemorou uma internauta. “Disse que só ia namorar cara bonito. Pronto, tá certinho com ele”, divertiu-se outra seguidora. “Luisa, você e PA formam um casalzão”, opinou uma fã. “Que fofos, eles já têm até o emoji deles”, observou outra internauta. “E um emoji quente!”, constatou um seguidor.

Fãs lembram shipper de PA com Jade Picon

A torcida, no entanto, não ficou apenas para o novo casal. Muitos pediram que Luisa Sonza se afastasse do atleta, para que ele pudesse ficar com Jade Picon, com quem se envolveu no “BBB 22”. “O PA é da Jade e ponto final. Tá errada nessa história, Luisa”, decretou uma fã do casal #jadré. “Repete o mantra: ‘é da Jade, é da Jade'”, pediu outra seguidora.

Apesar da torcida, Jade e PA nunca confirmaram se o relacionamento iniciado no reality show teve mesmo continuidade fora do confinamento, apesar de já terem se encontrado publicamente algumas vezes.

Paulo André reagiu à cantada de Mel Maia em live

PA foi surpreendido por uma cantada de Mel Maia, ao vivo, durante uma live. Ao surgir tocando violão para seu público, o atleta recebeu uma mensagem da atriz, que escreveu “Ai PA, ok, agora tome”, junto com um emoji de anel de noivado.

O velocista, que assinou contrato com a TV Globo para ser comentarista da Diamond League, principal evento de atletismo, desconversou ao ser questionado sobre o que achou da mensagem enviada pela artista. “Eu vi bem superficial essas coisas assim. Vi que ela comentou, mas ficou por isso mesmo, não vi mais nada!”, disse, encerrando o assunto.

PA assumiu que quanto o assunto é relacionamento costuma ter uma postura mais reservada. “Sou muito devagar em relação a isso (assédio das mulheres). Eu gosto de deixar a parada acontecer. Agora é focar no trampo”, avisou, entregando em seguida seu crush famoso. “Acho a Kylie Jenner muito bonita”.

Fonte: Purepeople