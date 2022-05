Trio é flagrado saindo com pistola americana de boca de fumo

Três suspeitos foram presos no final da tarde desta quinta-feira (19), flagrados com duas pistolas quando saiam de uma boca de fumo na Rua Paulo Coelho, bairro São Sebastião, zona norte da capital.

O trio foi detido em um carro modelo Toyota Corolla de cor branca.

De acordo com informações obtidas pela equipe de jornalismo, uma equipe da Força Tática do 1° Batalhão fazia incursão a pé pelo beco da Limeira quando avistaram os três suspeitos no final da rua, e fugiram no veículo ao ver a chegada dos militares.

Foi feito o acompanhamento aos suspeitos, e a abordagem na Avenida Farquar. Na revista ao veículo foram encontradas várias munições calibre 9mm.

Dentro de um compartimento secreto embaixo do painel foram encontradas duas pistolas, uma calibre 9mm e outra .50 de fabricação americana.

Questionados, um dos suspeitos assumiu a propriedade das armas e informou que comprou as duas pelo valor de R$ 9 mil reais.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados a Central de Polícia.

Autor – Redaçã News Rondônia

Fonte: NewsRondonia