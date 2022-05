treinamento sobre prerrogativas advocatícias aos alunos-soldados da PMAC é promovido pela OAB

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) realizou nesta sexta-feira, 27, uma qualificação sobre prerrogativas da advocacia aos 190 novos alunos-soldados do Curso de Formação da Polícia Militar do Acre (PMAC). Com o tema: Prerrogativas e Aspectos Práticos da Advocacia Criminal

O presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, deu as boas vindas aos alunos.

“Esse é um grande momento para apresentarmos o papel do advogado no Sistema de Justiça e a importância do respeito às prerrogativas da advocacia. A PMAC realiza o trabalho fundamental de manutenção da ordem pública, onde há o primeiro contato com o cidadão e com os advogados e as advogadas. Cada profissional possui a sua relevância dentro da sociedade e é essencial que mantenhamos essa relação harmônica”, destacou Aiache.

Palestraram aos alunos-soldados, a presidente, a vice e o procurador da Comissão de Prerrogativas da OAB/AC, Vanessa Paes, Aliany Celestrini e Marcelo Albuquerque, além do secretário-geral da OAB/AC, Thalles Vinicius Sales.

Na pauta: prerrogativas profissionais do advogado, nova Lei de Abuso de Autoridade, livre ingresso de advogados na Sala da PM e a importância da advocacia para o Estado Democrático de Direito.

“É um orgulho para nós e esperamos continuar nessa construção entre as instituições e que este seja o primeiro de vários treinamentos que venhamos a fazer em conjunto com a Segurança Pública”, completou Vanessa Paes, presidente da Comissão de Defesa Assistência e Prerrogativas da OAB/AC.

Para o aluno-soldado da PMAC, Maurício Carvalho, quem ganha com esse treinamento é a sociedade. “É de grande importância a Polícia Militar e os advogados possuírem uma harmonia no contato profissional. Nós, que estamos concluindo agora a formação, no último dia de treinamento ainda para que possamos trabalhar em harmonia”, finalizou.

