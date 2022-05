TRE/AC faz mutirão no Ginásio do Sesc

Os eleitores da capital acreana, têm até o dia 04 de maio para resolver suas pendências com a justiça eleitoral. A orientação, é que procurem o mutirão de serviço que está sendo realizado no Ginásio do SESC Bosque, das 08 às 14h.

A ação teve início na última quarta- feira ,27, e se encerra na próxima quarta- feira, 04.

Os eleitores que pretendem tirar o 1° título (alistamento), transferir, alterar dados ou zona, devem comparecer.

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre -SESACRE, também participara do evento com a “Caravana da Vacinação”, onde Serão oferecidas as vacinas contra Covid-19, gripe (influenza 2022) e tríplice viral contra sarampo.

Quem preferir fazer o atendimento on-line pode acessar o site:

https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#/.

Não deixe para última hora e evite filas e aglomerações.