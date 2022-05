TRAIÇÃO: Acusado de ser X9 homem é sequestrado e assassinado por facção criminosa

No final da tarde desta segunda-feira, 16, parentes de Marcelo Santos de Lima, de 21 anos, compareceram a Delegacia de Polícia Civil do município de Senador Guiomard, para denunciar que Marcelo teria sido sequestrado por membros de uma facção que ele integrava.

O parente explicou a polícia que alguns homens (não citou a quantidade exata), armados foram até a casa de Marcelo e o levaram a força acusando-o de ser X9 que teria traido a facção criminosa.

Morto a facadas, pauladas e tiro

Por volta das 21 horas, um morador da rua Eugênio Paulino, localizada na divisa dos bairros Chico Paula e Naire Leite, também conhecido por “Tampa Azul” procurou a Polícia Militar para informar que o corpo de um homem estava abandonado a margem da rua.

No local os policiais constataram a veracidade da informação e acionaram os peritos do Instituto Médico Legal – IML e auxiliares de necropsia que resgataram o corpo para a sede do IML em Rio Branco.