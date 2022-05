Tragédia: Colono é encontrado morto após três dias desaparecido em Manoel Urbano

Famílias e vizinhos encontraram o corpo do colono Antônio Moreira, de 66 anos, na manhã do último sábado, 21, numa região de floresta no ramal do quilômetro 35, da BR-364, sentido Manoel Urbano a Feijó. Ele estava desaparecido há três dias, após sair com uma espingarda para caçar.

De acordo com um filho, na última quinta-feira, Antônio disse que iria caçar e não mais retornou. Com ajuda de vizinhos, o corpo foi achado perto de um Igarapé já em estado de decomposição, com marca de tiro na cabeça. A família suspeita que tenha havido suicídio. “Ele dizia que tinha um transtorno mental que o fazia ficar impaciente, mas levava a vida normalmente, não sei porque ele tomou essa decisão de tirar a própria vida”, disse o filho.

O corpo do colono passou pela unidade mista de saúde de Manoel Urbano e foi sepultado na manhã deste domingo, sem passar pelo IML, como de praxe. Ele deixou 07 filhos e a esposa.

Por Aldejane Pinto