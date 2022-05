Tragédia: após acidente de barco, mãe desaparece em rio e bebê de 4 meses é salvo

Uma embarcação de pequeno porte naufragou no rio Juruá próximo à comunidade 13 de maio, em Rodrigues Alves, nesta quarta- feira, 11.

Na embarcação, estavam José Raí Sousa da Silva, Eliziane Moreira do Vale e o filho do casal, Enzo Sousa do Vale, de apenas 4 meses.

Segundo informações, chovia muito no local e José não viu um troco de madeira que estava no rio.

Depois da colisão, todos que estavam na canoa caíram na água e José conseguiu salvar o bebê, tirando-o da água. Já Eliziane acabou sumindo.

“Por causa da chuva, o pai protegia parte do rosto com um guarda-chuva e não viu a tora. Colidindo. Ele conseguiu salvar a criança, mas ela desapareceu nas águas”, disse o 1° sargento do Corpo de Bombeiros Márcio Morais.