Trabalhadores rurais organizam movimento “Grito da Terra” estadual nas ruas de Rio Branco nesta sexta-feira

Em Rio Branco – Ac, na região da Gameleira no Segundo Distrito da cidade, o dia começa neste 06 de maio, com a organização do chamado “Grito da Terra”. Trata-se da principal evento da agenda do movimento sindical do campo, reunindo milhares de trabalhadores rurais, e a manifestação é uma prévia local para o movimento nacional, em Brasília. Após de dois anos sem atividades presenciais em consequência da pandemia do coronavírus, o “Grito da Terra” 2022, em Rio Branco, começa às 09:00hs, com uma concentração na Gameleira.

As 10:00hs começa a caminhada pelas ruas centrais da cidade, passando pela Avenida Brasil até alcançar a casa Civil do governo do Estado. Dali o grupo segue para nova concetração na frente do palácio Rio Branco, onde segundo os organizadores, irão “cobrar resposta sobre pauta da agricultura familiar apresentada ao governo do Estado”.

O Grito da Terra Brasil é uma mobilização promovida pela Contag (Confederação dos Trabvahadores na Agricultura) e apoiada pelas Fetags (Federação de Trabalhadores) e pelos STRs ( sindicatos rurais), e possui um caráter reivindicatório. É por essa razão que a manifestação pode ser considerada como uma espécie de base aos agricultores familiares, trabalhadores sem-terra e dos assalariados rurais brasileiros.

O primeiro Grito da Terra Brasil foi organizado no ano de 1995, e teve como saldo imediato a criação de uma linha de crédito no valor de R$ 1,5 milhão para a agricultura familiar.

Desde então as Fetags também promovem os Gritos da Terra Estaduais, que negociam com os governos estaduais a pauta de reivindicações dos trabalhadores rurais.

A série de dez Gritos da Terra Brasil rendeu importantes conquistas para os trabalhadores rurais, a exemplo da criação do criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); da desapropriação de cerca de mil áreas que já beneficiaram mais de 80 mil famílias, da concessão de cerca de 500 mil benefícios previdenciários rurais represados no INSS, e da melhoria das condições de trabalho dos assalariados rurais.

O aumento sucessivo dos recursos do Pronaf, é resultado direto das negociações da Contag com o governo federal durante as mobilizações do Grito da Terra Brasil. A pauta do Grito da Terra Brasil é ampla, e reúne reivindicações relativas às políticas agrícolas (assistência técnica, crédito), à reforma agrária (desapropriação de terras e criação e manutenção de assentamentos), às questões salariais (cumprimento e ampliação das leis trabalhistas) e às políticas sociais (saúde, previdência, educação e assistência social).

A mobilização também defende os interesses das mulheres trabalhadoras rurais e da juventude rural.

O Grito da Terra Brasil se transformou em instrumento de fundamental importância para a implementação do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentado (PADRS), desde sua formulação e após sua aprovação, em 1998.