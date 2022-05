Trabalhadores receberão os recursos por meio de conta digital até sábado. Depósitos são feitos no app Caixa Tem.

O saque extraordinário do FGTS, também conhecido como saque emergencial do FGTS, segue com liberações programadas daqui a alguns dias. A Caixa Econômica Federal vai liberar nada menos que duas rodadas até o final de semana.

Na próxima quarta-feira, 11 de maio, terão acesso aos saques de até R$ 1 mil da modalidade os beneficiários nascidos em abril. Já no sábado, 14, será a vez dos aniversariantes de maio com saldo disponível para saque no FGTS.

Seguidos por eles, será a vez dos nascidos em junho e julho, que receberão o direito para o saque extraordinário do FGTS nos dias 18 e 21 de maio, respectivamente. Os nascidos em agosto e setembro serão os dois últimos grupos a receber em maio, nos dias 21 e 28. Veja o calendário completo abaixo!

Calendário do saque emergencial do FGTS 2022 – completo e atualizado

Veja a seguir as datas de pagamento dos recursos aos trabalhadores com saldo no fundo:

Mês de nascimento Data de depósito no Caixa Tem Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho