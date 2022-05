Tiago Ramos pede desculpa após dizer que gostaria de casar com mãe de Neymar

Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, pediu desculpas após se envolver em uma nova polêmica. O ex-namorado de Nadine Gonçalves gravou stories em que se retrata após ter dito que gostaria de ter se casado com a mãe do jogador de futebol mas que seus planos deram errado.

“Gente, quero casar, meu Deus do céu. O que é essa vontade que eu estou? Queria casar com a minha ex, mas deu errado. Então, vou casar com uma mais nova. Será”, disse Tiago Ramos.

O comentário do modelo viralizou nas redes sociais, e ele contou que começou a receber críticas após falar da ex-namorada. “Postei sobre casamento com uma pessoa. Realmente, queria pedir desculpa. Já está ficando uma coisa chata. Não deveria ter comentado isso, muita gente está me atacando”, desculpou-se.

Em seguida, Tiago deu a entender que ainda tem sentimentos por Nadine. “Me desculpa, de verdade, não irei mais comentar isso. Mas quero que vocês entendam que, quando a gente tem algum sentimento por alguém, a gente comete alguns erros. O meu foi ter postado isso”, disse.

Atualmente, Nadine Gonçalves está em um novo relacionamento. A mãe do jogador de futebol assumiu recentemente um romance com o influenciador fitness Rafa Talamask.

Tiago Ramos e Nadine tiveram uma relação polêmica ao longo de 2020. A mãe de Neymar assumiu a relação com o modelo em abril e terminou com ele pela primeira vez um mês depois, após o rapaz ser acusado de agressão por uma ex-namorada.

Os dois reataram a relação e terminaram novamente, em junho. Eles teriam tido uma briga no apartamento da Nadine em Santos, e os vizinhos disseram ter ouvido gritos e barulho de vidro quebrando. Pouco depois, Tiago apareceu com o braço cortado. Em dezembro do mesmo ano, eles deram uma nova chance ao romance e viajaram para o México. Durante uma discussão, a mãe do craque decidiu voltar para o Brasil sozinha. O modelo continuou no exterior, onde se envolveu em uma briga em um restaurante e levou uma facada.