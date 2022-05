Tiago Ramos não supera término e revela desejo de casar com a ex, mãe do Neymar

Tiago Ramos, ex-padrasto do jogador Neymar, andou desabafando nas redes sociais sobre seu grande desejo de se casar. Ele falou, inclusive, sobre a vontade se casal com sua ex, Nadine Gonçalves, mãe do craque do Paris Saint Germain.

“Gente, eu quero casar. Meu Deus do céu, o que é essa vontade que eu tô? Queria casar com a minha ex, mas deu errado, então, vou casar com uma mais nova… Será?”, comentou ele através de um vídeo.

Mas na manhã desta segunda-feira (23), ele voltou aos stories do Instagram para se desculpar pelo comentário e dizer que não falará mais sobre sua ex. “Tô aqui postando esse vídeo para deixar bem claro algumas coisa e pra falar que não será mais comentado no meu Instagram sobre isso. Eu postei sobre casamento com uma pessoa e realmente queria pedir desculpa para quem me segue”, começou ele.

“Já tá ficando uma coisa chata, eu deveria ter comentado isso. Muita gente só está me atacando. Me desculpem, de verdade, eu não irei mais comentar sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam também que quando a gente tem um sentimento por alguém, a gente comete alguns erros. E o meu foi ter postado isso”, completou Tiago Ramos, que encerrou pedido que as pessoas parem de atacá-lo.

Tiago ainda mostrou que uma de suas lentes de contato dental caíram: “Isso aqui não é normal”, disse ele, momentos antes de mostrar a lente que caiu em sua mão. O modelo ainda se queixou de estar na seca e que a falta da lente deixaria sua situação ainda pior.

“Já não tô pegando ninguém com dente. Imagina sem dente? Olha a minha voz.[…] Mas uma coisa é certa, imagina se eu tivesse ficando com uma mulher e meu dente caísse?”, cogitou. Mas logo depois Tiago mostrou que conseguiu colocar a lente de volta no lugar com a ajuda de uma super cola. “Graças a Deus eu consegui um ‘bonder’ e está tudo colado aqui, tranquilinho”, completou.

Não superou o fim com a ex

O fim do relacionamento de Tiago Ramos e Nadine Gonçalves foi marcado por muitas polêmicas envolvendo brigas sérias do casal, que tiveram até alguns surtos do rapaz. Desde o fim do relacionamento, Tiago anda sempre procurando alguma oportunidade para falar sobre a ex em suas redes sociais.

Nadine Gonçalves, por sua vez, já fez a fila andar com um muso fitness que ela conheceu no Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O novo eleito da mãe de Neymar se chama Rafa Talamask, e tem 36 anos. Nadine e Rafa, inclusive, teriam viajado recentemente pela terra natal do rapaz, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Fonte: Em Off