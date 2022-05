The Boys: ator Marcos Pigossi entra para elenco do spin-off

O ator Marco Pigossi, conhecido por protagonizar Cidade Invisível, entrou para o elenco da série spin-off de The Boys. Segundo o site Deadline, o brasileiro deve interpretar o personagem Dr. Cardosa.

Além de Pigossi, o elenco da produção tabmém contará com Patrick Schwarzenegger, — filho de Arnold Schwarzenegger — Sean Patrick Thomas (Ao Ritmo do Hip-Hop), Derek Luh, London Thor, Jaz Sinclair, Asa Germann e Shelley Conn.

Eric Kripke (The Boys), Michele Fazekas (Agente Carter), Tara Butters (Law & Order), Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty estão na produção-executiva da série. O roteiro será de Craig Rosenberg (Ladrão de Diamantes).

A trama do spin-off

O spin-off de The Boys deve acompanhar o dia a dia do campus universitário da Vought International criado para aprimorar o desempenho de jovens com superpoderes.

A série, que ainda não teve seu nome revelado, já está em produção pela Amazon Prime Video, mas ainda teve sua data de lançamento revelada.

Fonte/ Tecmundo.com