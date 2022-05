Teste de DNA dá negativo e blogueira do AC que trava batalha judicial com empresário pede contraprova

Mais uma vez a digital influencer do Acre Ludmilla Cavalcante movimentou a web com assuntos da vida pessoal. Desta vez, ela divulgou vídeo nos stories do Instagram nessa segunda-feira (9) contando que o resultado do teste de DNA sobre a paternidade da filha mais nova deu negativo. (Assista)

Blogueira vai pedir contraprova após teste de DNA sobre paternidade da filha dá negativo

Sem aceitar, ela deu a entender que o resultado está errado e afirmou que vai pedir uma contraprova do teste na Justiça, para que o exame seja feito em laboratório oficial.

O empresário informou que vai se pronunciar, por nota, sobre o caso “para esclarecer algumas inverdades que já foram divulgadas”, e a reportagem ainda aguarda o posicionamento. O g1 também tentou contato com a blogueira, mas não obteve retorno.

Em nota enviada ao g1, o Laboratório Rio Branco, onde foi feito o exame de investigação de paternidade da filha de Ludmilla, afirmou que todos os procedimentos de segurança foram adotados, que nenhum protocolo foi violado e que as amostras entregues ao laboratório conveniado em Minas Gerais para processamento foram as coletadas nas partes envolvidas.

O estabelecimento disse ainda que atua há mais de 32 anos na capital acreana, sem nunca ter passado por qualquer fato ou ocorrência que desabone sua integridade ou profissionalismo. (Veja nota na íntegra abaixo)

A blogueira trava uma batalha judicial com um empresário com quem teve um relacionamento. Além de tentar recuperar a guarda de uma das filhas que tem com ele e que está com o pai há mais de um ano, a jovem tem um outro processo em que pede o reconhecimento de paternidade da segunda filha.

No primeiro caso, ela chegou a ganhar na Justiça a guarda unilateral da menina após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o pai recorreu da decisão alegando que no Acre não tinha o tratamento de saúde que a filha precisa e o caso ainda está em tramitação.

Nessa segunda-feira (9), a blogueira gravou vídeos contando que no dia 9 de março foi feito o teste de DNA em laboratório escolhido pelo suposto pai, que teria marcado e desmarcado várias vezes o horário para o exame.

Ludmilla compartilhou ainda que, desde novembro do ano passado, a Justiça tentava entregar intimação ao homem para realização do exame de DNA e ele não era encontrado. Até que decidiu fazer o exame de DNA escolhendo o laboratório de coleta.

“Eu pedi por inúmeras vezes pra gente mudar de laboratório, para fazer em um laboratório aleatório que eu conhecia, nunca nem fiz exame lá, mas eu queria que fosse feito nesse laboratório, ele negou, não quis de forma alguma. Hoje, 30 dias depois do exame, fui lá buscar o resultado e, infelizmente, deu negativo. Como vocês viram, teve muitas intercorrências. Mas, como eu não tenho nada a temer, cedi à vontade dele. Agora, juntamente com meu advogado, nós vamos fazer o pedido de contraprova, vamos pedir o segundo exame para ser feito em um laboratório oficial. Quem não deve não teme, estou super tranquila”, afirmou.

Em outro trecho do vídeo, a jovem diz que vai aguardar decisão da Justiça sobre o pedido para contraprova. “Vamos ver se vou esperar mais um ano, como vai ser a situação. Agora é esperar, porque não tem outra pessoa pra ser o pai.”

Após fazer o exame, a blogueira chegou a divulgar um vídeo dizendo que não tinha sido feito em laboratório da preferência dela e sim do suposto pai, mas que tinha conhecido a dona do local, citando o nome do estabelecimento, e que a mulher teria demonstrado ser uma pessoa “íntegra e educada”.

Blogueira chegou a divulgar um vídeo logo após exame de DNA

Nota do laboratório na íntegra

O Laboratório Rio Branco vem se manifestar sobre fatos que vêm sendo veiculados no dia de hoje nas redes sociais por uma de nossas clientes e que foram objeto de consulta por parte desse meio de comunicação.

Inicialmente, esclarecemos que esta empresa não comenta sobre questões pessoais de seus clientes, e que, uma vez que os fatos foram externalizados por uma das partes, nos limitaremos a esclarecer sobre os procedimentos realizados em nosso estabelecimento.

No dia 07 de abril de 2022, foi realizada em nosso laboratório coleta de material genético das partes envolvidas para fins de realização de exame de Investigação de Paternidade. As coletas foram acompanhadas por ambas as partes e realizadas por profissionais habilitados.

Como de costume, o kit com as amostras coletadas foi entregue no mesmo dia ao laboratório conveniado, do Estado de Minas Gerais, onde os exames foram processados para posterior devolução do resultado.

Declaramos que todos os procedimentos de segurança foram adotados, que nenhum protocolo foi violado e que as amostras entregues foram as coletadas.

Desta forma, atendemos aos questionamentos levantados por este veículo, com o habitual respeito à verdade e ao bem informar ao público.

Por fim, ressaltamos, que o Laboratório Rio Branco atua há mais de trinta e dois anos em nossa cidade sem nunca ter passado por qualquer fato ou ocorrência que desabone sua integridade e profissionalismo, mantendo o máximo respeito por todos os nossos clientes.