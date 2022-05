Terremoto que teve início na Argentina foi sentido no Brasil na última madrugada de terça-feira

Durante a madrugada desta quarta-feira (11), o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) anunciou que recebeu diversos relatos de moradores do interior e da capital de São Paulo que sentiram tremores nas regiões. O problema foi gerado após um terremoto de magnitude 6.8 que aconteceu na Argentina.

O Centro de Sismologia da USP afirma que os relatos começaram por volta das 20h15 da última terça-feira (10) e a maioria foi de pessoas que moram em andares mais altos de prédios da região de São Paulo. Os depoimentos foram enviados por meio do “Sentiu aí?”, plataforma em que pessoas de todo o Brasil podem enviar relatos sobre sismos.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, moradores de Uberlândia também sentiram os tremores — inclusive, os relatos afirmam que as pessoas saíram de suas casas após sentirem o balançar da estrutura dos edifícios.

Moradores de andares mais altos em prédios de São Paulo relataram tremores na terça-feira (10)Fonte: Shutterstock

Da Argentina ao Brasil

Dezenas de pessoas também relataram sobre os tremores nas redes sociais, como um usuário do Twitter que disse “Mano… Eu achei que tava com tontura na hora, até ver tudo balançando no mesmo ritmo. E agora descubro que foi terremoto. Que sensação bizarra”.

De acordo com informações do G1, o Corpo de Bombeiro das regiões de São Paulo não recebeu nenhuma ocorrência grave relacionada ao sismo. Em Itatiba, os bombeiros foram chamados após moradores de um prédio relatarem sobre o tremor, mas não aconteceu nenhum problema sério.

Segundo o Centro Sismológico da Europa e Mediterrâneo (EMSC), o terremoto ocorreu na Argentina na região de Jujuy, próximo da fronteira do Chile e Bolívia, a uma profundidade de 176 quilômetros.

Fonte/ Tecmundo.com