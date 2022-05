Um terremoto que atingiu o Peru no início da manhã desta quinta-feira, 26, foi sentido em alguns estados do norte do Brasil.

O abalo sísmico, de magnitude 7,2 na escala Ritcher, foi sentido na capital acreana por volta das 7h e durou cerca de 20 segundos.

O foco sísmico foi localizado a uma profundidade de 212 km e o epicentro foi localizado 5,3 quilômetros ao norte de Tirapata, em Puno, e 23,9 quilômetros a oeste-noroeste de Ayaviri, também em Puno.