Tenda de umbanda do Acre denuncia pastor por intolerância religiosa e preconceito e MP investiga caso

“Olhando apenas com os olhos carnais, pode parecer algo normal, para algumas pessoas pode ser até bonito, como atitude de pedir o fim da intolerância religiosa ou dos ataques contra outras religiões. Mas, olhando através de uma ótica espiritual, podemos ver que existem coisas muito mais profundas por trás dessa cena”, diz no vídeo.

Após a denúncia, o Ministério Público do Acre (MP-AC) divulgou um comunicado de que vai investigar o suposto crime. “A denúncia será investigada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos”.

Além do referido pastor, a nota também repudia um canal religioso, do qual ele também aparece criticando e com discursos de ódio contra outras religiões. “Atacam diretamente a imagem da nossa dirigente espiritual Mãe Marajoana de Xangô e maximizam o preconceito contra as religiões de terreiro, em especial, à Umbanda”, diz parte da nota.

O comunicado pede ainda respeito à fé dos umbandistas e à líder espiritual citada pelo canal do qual o pastor participa.

“A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É a prática do amor e da caridade para a expansão da consciência. O ecumenismo e a união de povos e culturas, a partir do respeito entre suas particularidades, é a expressão mais pura da prática real do que nos ensina Deus/Olorum/Zambi/Jeová/Allah…E ciente disso, não podemos aceitar que a Constituição Brasileira seja rasgada com práticas tão arcaicas e violentas de intolerância e preconceito”.

‘Respeite o meu sagrado’

A mãe de santo da Tenda Umbanda Luz da Vida e que foi criticada pelo pastor, Marajoana de Xangô, destacou que intolerância religiosa é crime e exigiu respeito à sua fé, ao trabalho e a doutrina religiosa.

“Não somos coisas do demônio, senhor pastor. Conheça, para depois desbancar todo seu ódio contra seres humanos que respeitam a fé, e como cada um se encontra com seu encontro. Me respeite, respeite o meu sagrado, respeite os meus irmãos sacerdotes que não caminham com a sua forma intolerante de ser. Falta no senhor conhecimento, o mandamento mais precioso que Olorum, Deus, Olodumare, Shekinah, Elohin e todos os outros mil nomes simbólicos que existem sobre o divino que é o amor ao próximo”, destacou.

Mãe Marajoana pede ainda que pessoas que agem assim como o pastor sejam denunciadas para evitar mais discursos de ódios que destroem ideologias.

“Respeite meu trabalho, a minha doutrina religiosa. Denuncie pessoas assim que são bitolados e fanáticos que machucam e destroem ideologias, da qual sua capacidade nunca irá alcançar e entender o que é Olorum (Deus). Vamos compartilhar para que isto não aconteça mais. Somos laicos e vivemos num país onde não há uma religião certa porque todas são casas que se religam com Deus”, concluiu.

