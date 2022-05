Temporada de doenças respiratórias liga alerta sobre controle da Covid-19

A queda das temperaturas no Brasil registrada na semana passada coincidiu com uma alta de novos casos de Covid-19 no país. O quadro acendeu o alerta de médicos e especialistas para os desafios do controle da doença em meio ao início da temporada de problemas respiratórios que costumam aumentar entre o outono e o inverno.

Apesar de permanecerem em níveis reduzidos em relação aos picos da pandemia, os números da Covid-19 no país ainda apontam um grau elevado de circulação do coronavírus, e surtos em países como Coreia do Norte e China alertam para os riscos de novas variantes.

Ao mesmo tempo, com uma cobertura vacinal menor do que em anos anteriores, a gripe e outras doenças respiratórias preocupam autoridades médicas diante da pressão sobre os serviços de saúde causada não só pela pandemia, mas também por surtos inesperados de sarampo e da misteriosa hepatite infantil aguda.

Neste episódio do E Tem Mais, Evandro Cini apresenta um panorama do combate à Covid-19 e a essas outras doenças no cenário atual. Para descrever os cuidados necessários para lidar com um ambiente onde diferentes vírus são motivo de atenção, participam deste episódio a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto Emílio Ribas, e o virologista Fernando Spilki, da Universidade Feevale.

Fonte/ CNN BRASIL