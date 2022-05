Domingo (15) vai ser de sol forte e calor em todo o Acre, prevê Sipam

A instabilidade volta a aumentar em todo o Acre devido a aproximação de uma frente fria no sul da Amazônia. Para este domingo (15) a previsão ainda será de sol forte e calor em todo o Acre, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Há possibilidade de temporais em todo o estado.