Tempestade Yakecan: cidades do RS desviam voos, fecham comércio e cancelam aulas

Mapa mostra ventos intensos na região do Rio Grande do Sul — Foto: Reprodução/earth.nullschool.net

Devido à tempestade Yakecan, que atinge o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17), cidades gaúchas estão alterando serviços, cancelando eventos e alterando rotinas. Voos foram desviados, aulas canceladas e comércio fechado (leia detalhes mais abaixo).

Desde a manhã, ventos de mais de 70 km/h estão atingindo cidades como Porto Alegre, Cambará do Sul, Vacaria e São José dos Ausentes, onde foi registrada a primeira neve do ano do estado.

O coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Júlio Cesar Rocha Lopes, afirma que os ventos podem chegar a 110 km/h. No SMS 40199, a população recebe as orientações e alertas do órgão de forma gratuita.

De acordo com o prefeito Sebastião Melo, a prefeitura de Porto Alegre disponibilizou dois micro-ônibus para a busca ativa das 12 equipe de abordagem social, que deve percorrer os bairros até as 22h. A cidade tem 240 vagas em albergues e 70 em pousadas.

Corpo encontrado

O Corpo de Bombeiros encontrou no final da manhã desta terça-feira (17) o corpo de um homem às margens do Guaíba, em Porto Alegre, e aguarda a perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) para confirmar a identidade.

A corporação fazia buscas pelo homem de 51 anos que desapareceu após o barco em que estava afundar na praia do bairro Belém Novo, na Zona Sul da cidade, durante a passagem da tempestade Yakecan no RS.

“Temos indícios que nos levam a crer que se trata da mesma pessoa”, afirmou o major Gustavo Lock. Ele disse ainda que o corpo estava próximo ao local do naufrágio que ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (16) e que as características são semelhantes.

O major informou que a situação de navegação era ruim e ventava muito no momento do naufrágio. Ele fez um alerta para que pescadores evitem navegar nesta terça em razão da tempestade subtropical que atinge o estado.

Bombeiros buscam homem que desapareceu após barco afundar no Guaíba, em Porto Alegre

Aulas suspensas

Em Porto Alegre, as aulas na rede municipal de educação foram suspensas nos turnos da tarde e da noite A Secretaria Municipal de Educação (Smed) está orientando as escolas. Também cancelaram aulas da rede municipal as cidades de Capão da Canoa, Guaíba, Gravataí, Eldorado do Sul, Rio Grande, Pelotas, Mostardas, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Pedras Altas, Pinheiro Machado e São Leopoldo.

A rede estadual de ensino suspendeu as aulas em 23 cidades que fazem parte das coordenadorias regionais de educação de Guaíba e Rio Grande.

Na rede privada, o sindicato das escolas orienta que as instituições de ensino fiquem atentas à situação na sua região e sigam as orientações da Defesa Civil. O Sinepe afirma que as instituições têm autonomia para decidir sobre o seu funcionamento e a organização do seu calendário escolar.

Entre as universidades, ESPM – POA, FURG, Unipampa e UniRitter cancelaram as atividades, enquanto PUCRS, Unilasalle e Ulbra (para alunos dos campi Canoas, Guaíba, Gravataí, São Jerônimo e Torres) irão manter as aulas, mas em modo remoto. A UFRGS não tem aulas previstas para a semana.

O Sistema Fecomércio-RS suspendeu as aulas de toda a rede de ensino Sesc e Senac-RS nos ensinos infantil, fundamental, médio, EJA, superior, pós-graduação e cursos livres em cidades em que há decreto municipal orientando pelo cancelamento de aulas da rede pública.

Voos alterados

No aeroporto Salgado Filho, na Capital, a empresa aérea Azul Conecta cancelou as operações desde segunda-feira (16), por conta da situação climática. A Azul informa que o voo AD4065 (Santos Dumont-Porto Alegre) arremeteu uma vez ao tentar pousar no RS, em procedimento padrão e previsto na aviação, e pousou em segurança após uma segunda tentativa. Já o voo AD4391 (Porto Alegre-Pelotas) não conseguiu pousar em Pelotas e precisou retornar ao aeroporto de origem.

Outros voos seguiam com operação normal até a tarde desta terça (17).

Vacinação interrompida

Em Porto Alegre, todas as unidades de saúde e farmácias distritais fecharam às 15h desta terça. A vacinação contra a Covid-19 no Shopping João Pessoa e nas unidades de saúde também foi suspensa nesse horário.

A prefeitura também anunciou que unidades de saúde e farmácias distritais estarão fechadas a partir das 15h desta terça. Serviços presenciais da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre também foram suspensos.

As 12 Unidades de Saúde do Grupo Hospitalar Conceição interromperam suas atividades a partir das 15h, mas devem reabrir normalmente amanhã.

Trânsito tem bloqueios

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, até as 17h desta terça-feira (17), havia registrado seis ocorrências de árvores caídas sobre a via. Duas já foram liberadas, uma estava com bloqueio total, outra com bloqueio parcial e duas sem impacto no trânsito. Também havia registro de quatro semáforos fora de operação e de três postes ou fios caídos sobre a via.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu um alerta aos condutores de veículos leves, especialmente motocicletas e carros de passeio, além de caminhões do tipo baú, para que evitem trafegar pelas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A recomendação é para o período entre as 15h desta terça-feira (17) até as 23h59 de quarta (18).

Serviços com alterações

O evento climático extremo também alterou a rotina de supermercados, shoppings e espaços de convívio de Porto Alegre. O Grupo Zaffari deve encerrar todas as suas operações no Rio Grande Sul, que incluem a rede de supermercados e hipermercados Zaffari e Bourbon, os shopping centers da rede Bourbon, e os shoppings CenterLar e Moinhos Shopping, às 20h. BarraShoppingSul e Praia de Belas também informaram que devem fehcar às 18h. O Cais Embarcadero não está aberto desde as 15h.

Telefones úteis

• Defesa Civil: 199

• Corpo de Bombeiros: 193

• Emergências Porto Alegre: 156 e WhatsApp (51) 3433-0156

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMDS) e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) estão de plantão para eventuais acidentes e atendimento à população em situação de rua. A partir da noite desta terça, equipes estarão fazendo abordagem e encaminhamento de pessoas em situação de rua para albergues, abrigos e pousadas em horário estendido até 22h.

A prefeitura deve preparar o Ginásio Tesourinha como base de acolhimento para a população em situação de rua.