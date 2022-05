Tecnologia: O que são ativos digitais e como funciona o blockchain?

O que são os ativos digitais?

Os ativos digitais são arquivos eletrônicos de dados que podem ser de propriedade e transferidos por indivíduos e usados ​​como moeda para fazer transações ou como forma de armazenamento de conteúdo intangível, como obras de arte computadorizadas, vídeos ou documentos de contrato.

Exemplos de ativos digitais incluem criptomoedas, como bitcoin, as chamadas stablecoins lastreadas em ativos, como os tokens não fungíveis (NFTs) — certificados de propriedade da mídia digital original.

Como os ativos digitais são comprados, vendidos e mantidos?

Os registros de propriedade de ativos digitais são mantidos de forma segura em uma categoria de banco de dados descentralizado, ou livro de registro eletrônico, chamado blockchain, distribuído entre seus usuários. Essa estrutura possibilita a transferência de ativos digitais sem a necessidade de passar por uma parte central, como banco, corretora ou intermediários. Isso torna as transações mais rápidas e fáceis.

Quais são os benefícios de investir em ativos digitais?

Os ativos digitais podem ser mais rápidos de emitir do que os ativos físicos ou em papel. Seu formato somente eletrônico também pode agilizar o processo de transação, reduzindo os custos administrativos e de armazenamento físico. Essas são algumas das razões pelas quais bancos centrais e bancos comerciais estão considerando o uso de ativos digitais e novas tecnologias.

A estrutura descentralizada de um blockchain também pode no futuro, eliminar a necessidade de intermediários — para que os títulos não precisem mais ser registrados em um depositário central de títulos.

O que exatamente é uma blockchain?

Um blockchain é um tipo de livro oficial eletrônico, em que as transações de ativos digitais são registradas em blocos de dados que são “encadeados” em uma ordem específica e protegidos usando códigos complexos de computador.

É como um banco de dados espalhado pela rede. Qualquer pessoa pode acessar as informações e competir para serem os próximos a validar uma nova transação e adicioná-la a um bloco. Ao contrário dos livros tradicionais, um banco de dados blockchain é descentralizado e não há uma versão mestre.

Os detalhes de cada nova transação devem ser verificados por uma rede de computadores, ou usuários, antes que possam ser adicionados ao livro-razão. Esse processo de verificação envolve os detalhes da transação sendo enviados a todos da rede, que tentam resolver problemas matemáticos complexos para provar que a transação é válida.

O que torna um blockchain seguro e inalterável?

Cada novo bloco que é anexado ao blockchain contém um código gerado por computador complexo e único, chamado hash. Isso é como uma “impressão digital” digital. Cada bloco também contém o hash, ou impressão digital, do bloco anterior na cadeia, ao qual agora está anexado. Esses códigos de hash correspondentes provam que a cadeia está intacta, na ordem correta e inalterada. Se for feita qualquer tentativa de adulterar o conteúdo de um bloco, isso gerará um novo hash para esse bloco, que diferirá do hash do bloco anterior — quebrando a cadeia.