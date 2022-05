Tatuador revela detalhes sobre desenho no ânus de Anitta, e relembra bastidores: “Ela entrou na onda”

Falem bem ou falem mal, todos falam de Anitta — e do tororó dela! Há semanas, o nome da cantora não sai da boca do povo, após as críticas que a estrela recebeu do sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano. Neste fim de semana, o responsável pelo rabisco tão discutido finalmente revelou qual o desenho feito na cantora e detalhou como foi a sessão.

A polêmica começou no início de maio, quando, durante show no Mato Grosso, Zé Neto atacou a Girl From Rio, citando a Lei Rouanet e a tatuagem íntima da cantora. “Somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não”, declarou ele.

Desde então, o falatório sobre a tal tatuagem ganhou força, assim como no ano passado, quando a voz de “Boys Don’t Cry” compartilhou um vídeo no qual aparecia fazendo os rabiscos no ânus. O responsável pela tattoo foi o gaúcho Lucas Maffei, que finalmente falou sobre o assunto, em papo com o jornal O Globo.

Segundo o rapaz, na ocasião, Anitta realizou duas artes, uma delas não planejada. “A intenção era tatuar apenas a região genital, mas ela se empolgou e quis fazer algo no ânus”, relatou o artista, que também entregou o que foi eternizado na área íntima. “Achei bem inusitado. Escrevi a palavra love (amor, em inglês)”, comentou.

Ainda de acordo com Maffei, ele evitou falar sobre o assunto nas redes sociais ou explorar a situação para ganho pessoal, para preservar sua vida particular. No entanto, no papo com o veículo, ele detalhou tudo o que rolou na ocasião. Anitta estava acompanhada de um amigo e pediu que o trabalho fosse feito em sua casa. “Botaram pilha e ela entrou na onda”, compartilhou Lucas.

Relembre a polêmica

A fala de Zé Neto não apenas trouxe a tattoo à tona, mas também lhe rendeu críticas e gerou uma crise no mundo sertanejo, já que apresentações de cachês milionários, pagos com verba municipal, foram canceladas e passaram a ser investigadas, entre elas uma performance de Gusttavo Lima, pela qual o artista receberia um cachê de R$ 1,2 milhão.

Após a alfinetada, a dupla de Cristiano foi alvo de vaias durante uma segunda apresentação e pediu desculpas publicamente pela polêmica, mas sem citar Anitta. Em vista da repercussão do caso, a diva não perdeu a oportunidade de debochar da situação. “E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó”, escreveu ela no Twitter, neste domingo (29).